У США заарештований відомий цілитель у зв'язку зі смертю трьох осіб

У США заарештований відомий цілитель Джеймс Артур РЕЙ у зв`язку зі смертю трьох чоловік під час ритуалу духовного зцілення кілька місяців тому.

Як повідомляє «Газета.ру», троє людей у жовтні минулого року провели дві години в закритому приміщенні з високою температурою, що нагадує сауну. У кімнаті знаходилися близько 60 чоловік.

Усі троє померли в лікарні.

Інцидент стався на курорті в штаті Арізона, що пропонує різні методи духовного зцілення.

Цілитель часто виступав по телебаченню, зокрема, в програмі Опри УІНФРІ.