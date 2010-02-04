У США заарештований відомий цілитель у зв'язку зі смертю трьох осіб
09:41, 04 лютого 2010Країна
0
Часто виступав по телебаченню
У США заарештований відомий цілитель Джеймс Артур РЕЙ у зв`язку зі смертю трьох чоловік під час ритуалу духовного зцілення кілька місяців тому.
Як повідомляє «Газета.ру», троє людей у жовтні минулого року провели дві години в закритому приміщенні з високою температурою, що нагадує сауну. У кімнаті знаходилися близько 60 чоловік.
Усі троє померли в лікарні.
Інцидент стався на курорті в штаті Арізона, що пропонує різні методи духовного зцілення.
Цілитель часто виступав по телебаченню, зокрема, в програмі Опри УІНФРІ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter