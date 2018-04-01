Директор фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Анатолій Заболотний: В Україні має бути одна з найкращих онкологічних служб

В Україні на обліку близько мільйону людей з онкологічними захворюваннями, щороку від раку помирають понад 90 тисяч осіб. Однак, рак - це хвороба, яку можна перемогти. Коли це від онкологів почув Рінат Ахметов - президент Благодійного фонду "Розвиток України", він вирішив дати старт нового проекту - "Рак виліковний". Він працює вже 2 роки і на його фінансування було виділено близько 40 мільйонів доларів. Про реалізацію проекту і про його результати УНІАН розповів директор благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ.

У червні 2008 року Фонд Ахметова "Розвиток України" ініціював новий проект "Рак виліковний". Це був перший і єдиний в Україні масштабний всеукраїнський проект з підтримки державної системи надання допомоги онкохворим. Як виникла ідея його створення і якою була його мета?

Ідея проекту належить Рінату Ахметову. Під час прес-конференції в Національному інституті раку, коли було заявлено про старт проекту, він сказав: «Надія одужати і надія вижити має право на життя. Чому я у цьому впевнений? Тому що сотні разів я ставив запитання онкологам: «Рак - це вирок чи ні?». І сотні раз я отримував переконливу відповідь: «Рак - це не вирок». Рак це хвороба, з якою можна і потрібно боротися. Рак - це хвороба, яку можна і потрібно перемагати ».

Фонд ніколи не шукав легких шляхів і легких проектів. Одна з важливих умов - ми повинні бачити результат, і цей результат повинен реально змінювати ситуацію. Які зусилля треба докладати - це інше питання. В Україні на обліку близько мільйону людей з онкологічними захворюваннями. Щороку від раку помирають понад 90 тис. чоловік. Ми вивчили ситуацію, порадилися з фахівцями. Виявляється, виявлення раку на ранній стадії та його адекватне лікування забезпечує стійке одужання у хворих 1 стадії - 100%; 2 стадії - до 80%.

Отже треба досягти таких показників у нашій країні, треба запровадити світовий стандарт діагностики і лікування онкозахворювань. Рінат Леонідович виділив на проект істотну суму - 315 млн. гривень. Для порівняння, держава в 2008 р. виділила на програми з онкології 280 млн. грн., з яких тільки 30 млн. направлені на технічне оснащення галузі. У 2009 р. держава не заклала гроші на придбання обладнання взагалі, а загальний бюджет склав близько 218 млн. гривень. Наші кошти будуть спрямовані на удосконалення системи діагностики та лікування. В Україні має бути одна з найкращих онкологічних служб, і ми не повинні щоразу збирати кошти для того, щоб обстежити або лікувати хворих за кордоном. Ми привнесемо європейські стандарти в обрані партнерські лікарні.

Так, у Донецьку буде створено найсучасніший Центр боротьби проти раку, де будуть впроваджені кращі світові практики в діагностиці та лікуванні раку, наприклад, ПЕТ-дослідження. У Центрі буде сконцентровано найкращий лікувальний і діагностичний потенціал країни. У Києві Фонд працює над посиленням діагностичної та лікувальної бази головного науково-дослідного і лікувально-профілактичного закладу країни, створюючи сучасний радіологічний корпус на базі Національного інституту раку. У восьми областях Західної України посилюється діагностична та лікувальна база спеціалізованих диспансерів.

Це була найбільша інвестиція у розвиток державної онкологічної служби України - 315 млн. грн. Як ці кошти були реалізовані?

За 2 роки реалізації проекту ми отримали перші значні результати. Сьогодні в Донецьк вже поставлена і працює перша партія обладнання на суму понад 30 млн. грн. Це сучасні аналізатори для лабораторії, УЗД-апарати, 64-зрізовий комп`ютерний томограф. Також укладено договори на постачання обладнання для ПЕТ / КТ-центру з лабораторією з виробництва радіофармпрепаратів в Донецьку вартістю 52 млн. грн. У березні-квітні цього року у Львівському онкоцентрі почне працювати сучасний комп`ютерний томограф для діагностики та планування променевої терапії. Цьому передував тендер, укладення контракту, підготовка приміщення.

Завершується розробка проектної документації ПЕ / КТ-центру в Донецьку. Наступний етап - державна експертиза. Ми з нетерпінням очікуємо завершення всіх проектних робіт та початку будівельних. Хочеться бачити результат. Хочеться, щоб люди якомога швидше почали отримувати допомогу.

Чи вплинула економічна криза на фінансування проекту "Рак виліковний"?

Треба розуміти, що фінансування залежить безпосередньо від логіки проекту. У кризові 2008-2009 роки ми працювали над проектною документацією, встановили перше обладнання. Більша частка витрат має бути здійснена як раз найближчим часом. Це пов`язано з початком будівельних робіт і закупівлею наступних позицій обладнання. Незважаючи ні на що, ми виконаємо всі свої зобов`язання. Стратегічні цілі ніхто не відміняв. Нові технології буду працювати для людей.

В Україні з кожним роком зростає кількість онкохворих. До вас за допомогою стали частіше звертатися, ніж, наприклад, рік-півтора тому? Кого більше - дітей чи дорослих? Чи часто направляєте хворих лікуватися за кордон?

Рак - це хвороба 21 століття, друга причина смерті мешканців планети після серцево-судинних патологій. За даними ВООЗ, частота захворюваності зросте в 2 рази до 2020 року. Це світова тенденція. Держава і суспільство повинні усвідомити, що, перш за все, потрібно підвищувати рівень поінформованості населення про проблеми онкологічних захворювань - профілактика, фактори ризику, раннє виявлення, ефективна діагностика / лікування. Необхідно руйнувати стереотип про те, що рак невиліковна і смертельна хвороба. Лікарі та вчені навчилися ефективно боротися з цією хворобою.

А звернення до Фонду надходять в такому ж великому обсязі. Найбільше прохань про лікування дітей, зокрема, за кордоном. На жаль, з об`єктивних причин деяким пацієнтам не може бути надана допомога в Україні, і ми змушені в міру можливостей направляти їх у закордонні клініки. Але, на жаль, навіть за кордоном не завжди можуть допомогти, коли стикаються з важкими запущеними випадками.

Тому ми хочемо розвинути онкологічну службу України до рівня закордонних клінік - щоб якщо людина зіткнулася з цією проблемою, не потрібно було збирати величезні суми на обстеження і лікування за кордоном. Всі послуги і на найвищому рівні українці повинні отримувати в нашій країні.

Хто може звернутися до фонду по допомогу? Як фонд допомагає онкохворим дітям?

До фонду може звернутися кожен, хто опинився у складній життєвій ситуації і потребує допомоги та підтримки. У пріоритетному порядку ми надаємо цільову допомогу у лікування дітей з різними захворюваннями, зокрема, з онкологічними. Наприклад, ми підтримуємо пацієнтів дитячого відділення Інституту раку. За необхідності фонд купує медикаменти, оплачує сервісне обслуговування закритих палат, в яких проводять високодозову хіміотерапію. При цьому потрібно розуміти, що жоден благодійник не в змозі замінити державну систему.

У рамках проекту було закуплено сучасне онкологічне обладнання у Львів, Донецьк. З ним мають працювати висококласні фахівці. Чи є такі в нашій країні?

Дякую за запитання. Придбати дороговартісне устаткування не значить вирішити проблему. Наведу простий приклад з медицини. Ми допомагаємо 7-ій лікарні в Луганську, де нещодавно сталася страшна трагедія. Один з двох виділених мільйонів пішов на закупівлю обладнання для реанімаційного відділення. Днями воно почне працювати в 4-ій лікарні. Коли я розмовляв з лікарями, вони просили купити найпростіше і найлегше щодо обслуговування обладнання. Річ у тому, супертехніка, яку ми можемо забезпечити, не буде використовуватися, під неї потрібна сучасна система обслуговування і навчені лікарі. Це величезна проблема для всієї української системи охорони здоров`я.

Тому ми з усією ретельністю підійшли до питання посилення онкологічної служби. Це і робота з фахівцями на етапі вибору устаткування, це і підготовка приміщень і, звичайно ж, навчання фахівців. Також повинна працювати система сервісного обслуговування. У майбутньому ми розглядаємо можливість створення навчальних центрів по роботі на конкретних видах апаратури. На щастя, ми бачимо готовність українських фахівців до підвищення кваліфікаціі і навчання роботі на сучасному високотехнологічному обладнанні. На наше прохання незалежні європейські фахівці провели комплексну експертизу і підтвердили - наші лікарі професійно працюють на поставлених апаратах і освоюють нові методики діагностики. Важливо, щоб наша система охорони здоров`я з низькими офіційними зарплатами і відсутністю мотивації зберегла підготовлених фахівців у державній системі.

Чи допомагала якимось чином держава, влада, держструктури або ж навпаки гальмували вашу діяльність, перешкоджали?

Ми співпрацюємо з державою, адже всі наші партнерські клініки - це провідні державні онкологічні установи країни: Національний інститут раку, Донецький обласний протипухлинний центр, Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об`єднання, обласний онкодиспансер Західної України. Ми просто зобов`язані знаходити і виробляти правильні рішення з державними структурами для якісних змін в системі, це не завжди легко і швидко, але поки нам вдається.

Розмовляла Марія Турчина