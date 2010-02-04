В Ужгороді та Мукачевому перевищено епідпоріг щодо грипу

В Ужгороді та Мукачевому перевищено епідпоріг щодо захворюваності на грип.

Про це УНІАН повідомила заступник головного державного санітарного лікаря Закарпатської області Світлана ПІЦА.

За її словами, за 4 тижні цього року на Закарпатті зареєстровано 15 432 випадки захворювань на ГРВІ, що становить 1250,8 на 100 тис. населення. Хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції й діти – зареєстровано 8986 випадків. Загалом 8 тижнів поспіль перевищення епідпорогу в цілому по області не реєструється.

За даними епідеміологічного моніторингу, на поточному, четвертому, тижні року в області зареєстровано 4 851 випадок захворювання на ГРВІ, що в 1,1 раза вище показника за попередній тиждень. Разом з тим показник захворюваності становить 393,1 на 100 тис. населення, що нижче епідемічного порогу в 1,8 раза.

С.ПІЦА також уточнила, що наразі у 3 із 15 адмінтериторіях області, зокрема, місті Мукачевому, Мукачівському та Ужгородському районах рівні захворюваності вищі епідпорогів.

«56 % у структурі недужих – діти до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності закарпатців шкільного віку на 39,5% (відповідно з 1078 до 1784 особи). За 4 тиждень госпіталізовано 234 хворих, в т.ч. 171 дитина», – повідомила С.ПІЦА.

За весь період епідускладнення 2009-2010 років в заклади охорони здоров’я області звернулося 99377 закарпатців. Інтенсивний показник становить 8015,7 на 100 тисяч населення. Питома вага дітей в структурі захворілих становить 51,2%. Зареєстровано 12 летальних випадків.

Санепідеміолог також уточнила, що за результатами досліджень вірусологічної лабораторії Центральної СЕС МОЗ України, в області підтверджена циркуляція пандемічного та сезонного грипу.