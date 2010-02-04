У Лубнах через карантин відмінили заняття для 1-8 класів

У Лубнах (Полтавська обл.) через карантин відмінили заняття для школярів 1-8 класів.

Про це журналістам повідомила заступник головного лікаря облСЕС Наталія ГОРБЕНКО.

«У Лубнах епідпоріг захворюваності на ГРВІ та грипі перевищено на 28,7%. Ситуація в цілому по області дуже складна. Ми перевищили епідпоріг станом на сьогодні на 10%», - повідомила Н.ГОРБЕНКО.

Начальник Головного управління охорони здоров`я Полтавської ОДА Віктор ЛИСАК відзначив, що рівень захворюваності в області минулого тижня, як і позаминулого, був вищий, ніж в цілому по Україні (55,0 на 10 тисяч населення). Всього з початку оголошення високого рівня небезпеки розповсюдження грипу в області померло від грипу і вірусних пневмоній 19 хворих, з них 1 дитина.

З 29 жовтня 2009, коли в Україні було оголошено вищий рівень небезпеки розповсюдження грипу, в області захворіло 149 тис. 192 чол., госпіталізовано – 8 тис. 932, виписано зі стаціонарів – 7 тис. 727, із них з діагнозом грип, пневмонія – 2 тис. 754.