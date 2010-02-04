Ющенко закликає об'єднати зусилля в боротьбі з раком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, у Всесвітній день боротьби з раком, звертається до медиків і науковців, владних структур, політиків і громадських організацій, до всього українського суспільства із закликом об`єднати зусилля в боротьбі з цією важкою недугою.

Про це йдеться у зверненні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

Як підкреслив Президент, в Україні - понад 940 тис. онкологічних хворих, це кожен 50-й українець. За оцінками спеціалістів, до 2020 року кількість вперше захворілих може зрости до 200 тис. осіб на рік, зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що ці цифри не можуть не викликати занепокоєння, вони вимагають активних і цілеспрямованих дій.

При цьому глава держави відзначив, що за останні роки було зроблено чимало для з раком. Зокрема, за його словами, вперше в історії України на рівні закону затверджено Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року. Запроваджено також окрему Державну програму «Дитяча онкологія». Велике значення в посиленні й координації зусиль з подолання недуги мало створення в 2008 році Національного інституту раку, підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Крім того, посилена увага приділяється попередженню онкологічних захворювань, що відповідає гаслу цьогорічного Всесвітнього дня боротьби з раком – «Раку також можна запобігти», сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, в Україні необхідно підвищити рівень регулярних диспансерних оглядів населення та діагностування захворювання на ранніх стадіях. Справою держави й усього суспільства є утвердження здорового способу життя, залучення людей до занять фізичною культурою й спортом, пропаганда відмови від тютюнопаління та зловживання алкоголем, підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави закликав всіх українців усіляко підтримувати співвітчизників, які страждають від онкологічних захворювань.

Президент також звернувся до предстоятелів усіх церков з проханням провести молебень за здоров`я українського народу.

“Переконаний, що, об`єднавши зусилля, ми спроможні врятувати життя сотень тисяч людей”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.