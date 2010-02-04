Чим корисний контрастний душ?

Контрастний душ люблять далеко не всі люди. Проте, завдяки такому душу, Ви завжди зможете добре підбадьорити свій організм, очистити і освіжити свою шкіру, а так само поліпшити кровопостачання. Крім того, контрастний душ зміцнює Ваш імунітет, тому Ви значно менше хворітимете.

Але спочатку потрібно детальніше дізнатися, що нам дає контрастний душ.

Бадьорість і імунітет далеко не все. Чергування теплої і холодної води тренує Ваші зв`язки і судини. Це нагадує тренування м`язів під час фізкультурних вправ. Кожного разу, приймаючи контрастний душ, Ви очищаєте свої шкірні пори від бруду і покращуєте кровопостачання. Остання справа у свою чергу підсилює обмін речовин у Вашому організмі, що побічно допомагає прибирати зайву вагу.

І це все завдяки контрастному душу. Непогано, так?

Починати душ завжди потрібно з гарячої води, а закінчувати холодною. Поступово збільшуйте контрастність температури між холодною і гарячою водою.

Починайте звикати до контрастного душу поступово. Спочатку впродовж двох тижнів приймайте щодня душ приємної температури. Потім робіть тільки один контраст і не стійте довго під холодною водою (5-10 сек.). Надалі через тиждень-другий переходьте на два і три контрасти.

Як і в будь-якій справі, в цьому так само потрібно проявляти обережність. Якщо у Вас порушення кровопостачання мозку, тромбофлебіт, гіпертонічна хвороба, спазми судин, то контрастний душ необхідно приймати з великою обережністю.

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