Інтернет - причина депресії

Психологи прийшли до висновку, що ознаки депресії і нервових розладів частіше виявляються у тих, хто багато сидить в Інтернеті. У групу ризику потрапили любителі онлайн-ігор і завсідники соціальних мереж.

Учені з університету р. Лідса, Великобританія, встановили, що часті прогулянки по Мережі негативно позначаються на психіці людей.

У експерименті взяли участь 1319 осіб у віці від 16 до 51. Дослідники зафіксували, скільки часу щодня проводить в Інтернеті кожний з випробовуваних, а потім зіставили ці дані із станом психічного здоров`я учасника, повідомляє Reuters.

В результаті експерименту 1,2% його учасників було названо «інтернет-залежними». Більшість з них були прихильниками онлайн-ігор або учасниками різноманітних мережевих співтовариств. Психологи встановили, що схильність до депресії у таких людей в кілька разів вища, ніж у тих, хто використовує Інтернет помірно. Залежність спостерігалася у молодших учасників — середній вік тих, хто потрапив в «групу ризику», склав 21 рік.

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