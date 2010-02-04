У Криму продовжили штормове попередження

Штормове попередження, оголошене в Криму на початку тижня, продовжене на четвер і п`ятницю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС, 4 і 5 лютого на дорогах автономії - сніговий накат і ожеледиця, на півострові йтиме сильний сніг.

Утім, проїзд кримськими дорогам на даний момент вільний.

Сьогодні на східному схилі гори Чатир-Даг велика загроза сходження снігової лавини.

Ожеледиця збережеться в Сімферополі до кінця тижня.

3 лютого в Криму через негоду без світла залишилися 76 населених пунктів. Працювали бригади електриків. Станом на ранок четверга 13 населених пунктів у восьми регіонах залишаються без електропостачання.