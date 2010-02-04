Від землетрусу на Гаїті загинуло 200 тисяч осіб

Жертвами руйнівного землетрусу на Гаїті стали більш як 200 тисяч осіб. Ці дані у середу навів прем`єр-міністр республіки Жан-Макс БЕЛЛЬРІВ, повідомляє AFP.

Глава уряду також додав, що близько 300 тисяч постраждалих досі проходять лікування у лікарнях, медичних центрах і амбулаторних установах. Більш як 4 тисячам довелося перенести операцію з ампутації кінцівок.

Раніше влада Гаїті заявляла про 170 тисяч загиблих.

За уточненою інформацією прем`єра, знищеними землетрусом також виявилися 250 тисяч будинків.

Як повідомляє Лента.ру, усього рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 135 людей, що вижили. Офіційно рятувальна операція тривала до 23 січня, проте іноземні рятувальники все ще продовжують працювати на Гаїті.

Руйнівний землетрус на Гаїті стався 12 січня. Найпотужніший поштовх магнітудою 7 балів тривав 40 секунд, за ним сталося ще декілька поштовхів, магнітудою понад 5 балів. Унаслідок катастрофи сотні тисяч людей опинилися під завалами, а близько 2 мільйонів жителів Гаїті залишилися без даху. Столиця республіки - Порт-о-Пренс - повністю зруйнована.

Для надання допомоги Гаїті була організована міжнародна рятувальна кампанія. У рамках ліквідації наслідків катастрофи на острів були направлені рятувальники з Філіппін, США, Венесуели, Китаю, Мексики, Куби, Росії й інших країн.