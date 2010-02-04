Кіт "відчуває" хворобу людини

Виявивши, що місцевий кіт Оскар точно визначає хворих, яким незабаром судиться померти, лікарі і обслуговуючий персонал американської лікарні охрестили домашнього вихованця чотириногим Ангелом Смерті.

Як передає Reuters, в реабілітаційний центр в Провіденсе, в якому доглядають недоумкуватих і хворих у важкому стані, Оскара узяли ще кошеням.

Коли тварині виповнилося шість місяців, медсестри помітили, що кіт спить з пацієнтами, які незабаром вмирають. Маючи «особливе чуття», Оскар визначив 50 таких хворих.

Одного разу його заради експерименту вирішили залишити поряд з хворим, якому лікарі вже «ухвалили вирок». Але кіт навідріз відмовився влаштуватися в його ногах, пішовши до іншого пацієнта. Вибір Оскара виявився пророчим.

Доктор Девід Доса розповів, що учені не можуть дати цьому феномену пояснення, але, можливо, тварини відчувають якийсь феромон або запах, який люди не можуть розрізнити.

«При першій зустрічі Оскар укусив мене. Ми притиралися роками, — згадував Доса. — Не думаю, що Оскар унікальний — швидше унікальна атмосфера, в якій він живе. Тварини знають, коли вони потрібні (людям)».

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