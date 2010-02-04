Кубинці 20 років допомагають дітям-"чорнобильцям" України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився створити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення 20-річчя українсько-кубинського співробітництва щодо реалізації програм з лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО призначив головою оргкомітету секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

Президент доручив Кабінету міністрів України:

1) розробити за участю Організаційного комітету у двотижневий строк та затвердити план заходів з відзначення 20-річчя українсько-кубинського співробітництва щодо реалізації програм з лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачивши, зокрема:

- проведення у Міжнародному дитячому медичному центрі «Євпаторія» (Автономна Республіка Крим) за участю провідних фахівців сфери охорони здоров`я, зокрема кубинських лікарів, науково-практичної конференції, присвяченої проблемам лікування, реабілітації та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших екологічних катастроф;

- опрацювання питання проведення фестивалю дитячої творчості для дітей-інвалідів «Ми - частина світу» (березень-квітень 2010 року, лікувально-оздоровчий центр «Тарара», Республіка Куба);

2) забезпечити фінансування в установленому порядку заходів з відзначення 20-річчя українсько-кубинського співробітництва щодо реалізації програм з лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) опрацювати питання щодо здійснення українською стороною заходів з поліпшення організації медичного та побутового обслуговування дітей, які перебувають на лікуванні та оздоровленні в лікувально-оздоровчому центрі «Тарара» (Республіка Куба) та навчаються в українській школі, що діє при цьому центрі;

4) вирішити питання щодо вдосконалення організації перевезення дітей, які направляються на лікування та оздоровлення до лікувально-оздоровчого центру «Тарара» (Республіка Куба), та осіб, які їх супроводжують, за маршрутом Київ - Гавана - Київ.