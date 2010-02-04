Який орган здійснюватиме реєстрацію ГМО?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично-модифікованих організмів».

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 19 січня.

Зокрема, вводиться нова стаття щодо повноважень центрального органу виконавчої влади з питань ветеринарної медицини. Цією статтею передбачено, що даний орган здійснює державну реєстрацію ГМО джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО, або отриманих з їхнім використанням.

Також цей орган затверджує перелік кормів, кормових добавок і ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО, та перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО. Він також проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використання ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел.

Також законом передбачено ряд змін, які стосуються державної реєстрації ГМО та продукції, виробленої з їхнім застосуванням.