До 30 років жінка втрачає 90% запасу яйцеклітин

Результати дослідження були опубліковані в журналі Public Library of Science.

Якість яйцеклітин також помітно падає з віком, оскільки в молодості організм використовує свій кращий генетичний матеріал. Це може приводити до народження менш здорових дітей.

Дослідження фахівців з університету святого Ендрю в Едінбургу - перше у своєму роді, в ході якого було підраховано кількість потенційних яйцеклітин жінок з народження до менопаузи.

Згідно з їх даними, в середньому жінка народжується з 300 тис. потенційних яйцеклітин, але цей запас знижується набагато швидше, ніж передбачалося раніше. До 30 років їх залишається тільки 13%, а до 40 - лише 3%.

«Наша робота показала, що потенційна фертильність жінок сильно перебільшена», - розповідає доктор Хейміш Уоллес. Багато жінок допускають помилку, що їх здібність до запліднення залишається незмінною, повідомляє Medicinform.net.

Також, учені відмітили, що існує величезна різниця в «резерві яйцеклітин» між різними жінками. У деяких їх більше двох мільйонів, тоді як у інших – 35000.

Дослідники попереджають, що не варто відкладати народження дитини, якщо є можливість завести її в молодшому віці. Здібність до зачаття починає різко знижуватися між 30 і 40 роками, хоча швидкість виснаження запасу яйцеклітин також різна у кожному конкретному випадку.

focus.ua