Онкологія в Україні фінансується на 10% від потреб

Головний онколог Києва Геннадій ОЛІЙНІЧЕНКО заявляє, що онкологія в Україні фінансується в кращому випадку на 10% від потреб галузі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За словами головного онколога Києва, в Україні на лікування одного онкологічного хворого на рік виділяється 450 грн., реально лікування коштує 150 тис. гривень. За відсутності державного фінансування пацієнти і лікарі вимушені самостійно закуповувати майже всі необхідні ліки, констатував Г.ОЛІЙНІЧЕНКО.

«Ситуація з фінансуванням онкології в країні просто жахлива, і якщо найближчим часом держава не вдасться до активних заходів, Україна втратить тисячі людських життів”, наголосив Г.ОЛІЙНИЧЕНКО.