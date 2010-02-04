В Україні рак виліковують у майже 50% хворих

В Україні рак виліковують у майже 50% онкохворих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив головний онколог Міністерства охорони здоров’я України, директор Національного інституту раку Ігор ЩЕПОТІН.

Попри те, що в Україні “онкологічна ситуація не є оптимальною”, за словами гловного онколога України, вперше за останні кілька років фахівці фіксують достовірне зниження смертності від онкохвороб.

“Раніше зростання кривої захворюваності йшло паралельно зі збільшенням кривої смертності. Зараз ці криві йдуть у різних напрямках. Це означає, що ми йдемо правильним шляхом, але боротьба з раком проблема не лише медична, а й загальнодержавна”, – наголосив І.ЩЕПОТІН.

За його словами, виявлення онкології на першій-другій стадіях означає “практично повне одужання від пухлини”.

“Існує багато проблем, але основна полягає у тому, що рак має негативний, неправильний імідж. Більшість українців вважають, що рак є невиліковною хворобою. Тому йти до лікаря-онколога для багатьох означає йти за вироком і фактично кінцем життя. Ми хочемо змінити психологію українських громадян, щоб вони зрозуміли, що рак - не вирок. Він ефективно лікується”, – наголосив головний онколог України.