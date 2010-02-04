Найвищі показники захворюваності на рак в Україні – у східних областях.

Про це сьогодні у Києві повідомив головний онколог Міністерства охорони здоров’я України, директор Національного інституту раку Ігор ЩЕПОТІН на прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню боротьби проти раку.

За його словами, це обумовлено несприятливою екологічною ситуацією на Сході країни. “Основні причини цього те, що промисловий потенціал розташований на Сході. Висока захворюваність зумовлена в основному чистотою довкілля, де живе людина. Саме тому найбільша захворюваність на онкологію у східних регіонах, на заході – найменша, майже немає,” – наголосив І.ЩЕПОТІН.

У свою чергу у коментарі УНІАН директор благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ зазначив, що, у рамках проекту фонду Ахметова "Рак виліковний”, у місті Донецьк буде створено найсучасніший Центр боротьби проти раку, де будуть впроваджені кращі світові практики в діагностиці та лікуванні раку, зокрема, ПЕТ-дослідження.

“За сприяння фонду “Розвиток України”, у Центрі буде сконцентровано найкращий лікувальний і діагностичний потенціал країни. Вже сьогодні у Донецьк поставлена і працює перша партія обладнання на суму понад 30 млн. грн. Це сучасні аналізатори для лабораторії, УЗД-апарати, 64-зрізовий комп`ютерний томограф. Також укладено договори на постачання обладнання для ПЕТ / КТ-центру з лабораторією з виробництва радіофармпрепаратів в Донецьку вартістю 52 млн грн,” – повідомив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, завершується також і розробка проектної документації ПЕ / КТ-центру в Донецьку. “Наступний етап - державна експертиза. Ми з нетерпінням очікуємо завершення всіх проектних робіт та початку будівельних. Хочеться бачити результат. Хочеться, щоб люди якомога швидше почали отримувати допомогу,” – підкреслив директор фонду Ахметова "Розвиток України" .

Він додав , що й у Києві Фонд працює над посиленням діагностичної та лікувальної бази головного науково-дослідного і лікувально-профілактичного закладу країни, створюючи сучасний радіологічний корпус на базі Національного інституту раку.