У Криму закрили дорогу на Ай-Петрі

Державтоінспекція у зв`язку з негодою закрила дорогу на плато Ай-Петрі у Криму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі ДАІ УМВС України в Севастополі, зокрема, дорога на Ай-Петрі закрита від села Соколине з боку Бахчисараю і від Учан-Су з боку Ялти для всіх видів транспорту, окрім автомобілів категорії М-1 формули 4 на 4, під яку потрапляють тільки повноприводні джипи і всюдиходи.

За інформацією ДАІ, дорога в даному напрямі обледеніла, не має стрічного роз`їзду і не обробляється снігоприбиральною технікою. Крім того, на даний час є небезпека сходження снігової лавини.

Державтоінспекція також переконливо просить водіїв без крайньої необхідності не виїжджати і не планувати свої поїздки через гірські райони Криму.