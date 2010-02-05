Собаки загризли господаря, який врятував їхні життя

Словенець домігся звільнення трьох собак, котрі повинні були бути приспані за напад на людину. Незабаром після цього він загинув від їх укусів. Інцидент спричинив скандал в країні, повідомляє Reuters.

Чотири роки тому три бульмастифи напали і серйозно поранили перехожого перед будинком їх господаря. Вони провели кілька років в притулку, очікуючи подальшого рішення влади, і коли одна з собак напала на служителя, їх було вирішено приспати.

Проте в червні минулого року їх власникові, 52-річному лікареві, вдалося в результаті тривалого судового процесу повернути тварин, що викликало гострі дискусії в усій країні.

Як повідомляє місцева поліція, у вівторок, 2 лютого, в Любляні три собаки напали на господаря і покусали його до смерті

Опозиційна партія відреагувала на подію, закликавши міністра сільського господарства покинути свій пост, оскільки він не зміг запобігти звільненню собак.

Всі три собаки були вбиті після нападу.