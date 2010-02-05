Собаки загризли господаря, який врятував їхні життя

09:08, 05 лютого 2010
Країна
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Інциндент у Словенії

Словенець домігся звільнення трьох собак, котрі повинні були бути приспані за напад на людину. Незабаром після цього він загинув від їх укусів. Інцидент спричинив скандал в країні, повідомляє Reuters.

Чотири роки тому три бульмастифи напали і серйозно поранили перехожого перед будинком їх господаря. Вони провели кілька років в притулку, очікуючи подальшого рішення влади, і коли одна з собак напала на служителя, їх було вирішено приспати.

Проте в червні минулого року їх власникові, 52-річному лікареві, вдалося в результаті тривалого судового процесу повернути тварин, що викликало гострі дискусії в усій країні.

Як повідомляє місцева поліція, у вівторок, 2 лютого, в Любляні три собаки напали на господаря і покусали його до смерті

Опозиційна партія відреагувала на подію, закликавши міністра сільського господарства покинути свій пост, оскільки він не зміг запобігти звільненню собак.

Всі три собаки були вбиті після нападу.

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