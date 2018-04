Схильність до суїциду обумовлена генетичними чинниками

Німецькі та американські вчені в ході досліджень дійшли до висновку, що суїцидальна поведінка обумовлена генетичними факторами.

Як повідомляє The Daily Telegraph, до такого висновку дійшла група дослідників під керівництвом Мартіна Колі (Martin Kohli), який є співробітником Інституту психіатрії товариства Макса Планка (Max Planck Institute of Psychiatry) в Мюнхені, Німеччина, а також Інституту геноміки людини Джона Хассмана (John P . Hussman Institute for Human Genomics) в Маямі, США.

Звіт про дослідження опублікований в журналі Archives of General Psychiatry.

Як пише видання, вчені в ході досліджень намагалися знайти генетичні фактори, що обумовлюють розвиток великого депресивного розладу і суїцидальної поведінки. У рамках дослідження, вчені вивчали різні варіанти гена NTRK2, що кодує рецептор нейротрофічного фактора мозку - білка, який відповідає за формування і активність нервових клітин.

Дослідники проаналізували геном 394 пацієнтів з депресією, 113 з яких намагалися вчинити самогубство. Отримані дані вони порівняли із спадковою інформацією 366 здорових добровольців. Крім того, було проведено контрольне дослідження за участю 744 німців і 921 афро-американця, з яких, відповідно, 152 і 119 чоловік здійснювали спроби суїциду.

Вчені з`ясували, що носії трьох "небезпечних" мутацій гена NTRK2 намагалися вчинити самогубство в середньому в 4,5 разу частіше, ніж пацієнти, в геномі яких містилися нормальні варіанти цього гена.

За словами авторів, результати дослідження підтверджують роль спадкових факторів у формуванні суїцидальної поведінки.

