У Росії дозволили досліди над людьми

У новому законі про ліки допускаються випробування препаратів на психічно хворих. Держдума Російської Федерації (РФ) в першому читанні прийняла законопроект, розроблений Міністерством охорони здоров`я і соціального розвитку, не дивлячись на заперечення безлічі організацій. Основним його недоліком є невикористана можливість виправити помилкові положення старого закону, зокрема стосовно психічно хворих.

Всупереч протестам громадськості у Федеральний закон «Про лікарські засоби», прийнятий Держдумою ще в 1998 році, була включена стаття 40, що допускає випробування ліків, призначених для лікування психічних захворювань, на психічно хворих, позбавлених дієздатності.

Використання в клінічних випробуваннях психічно хворих, визнаних недієздатними, відкриває дорогу медичним дослідам на людях без їх згоди. Сучасна Росія тим самим йде услід за нацистською Німеччиною, затверджує Незалежна газета.

Фахівці відзначають, що в новому законі про ліки повинні були б міститися не тільки всі положення декларації Хельсінкі в редакції 2008 року, але і додаткові уточнення, що наперед враховують реальну російську правозахисну практику.

focus.ua