Чим корисні корейські страви

Міністерство освіти, науки і технології Південної Кореї заявило, що Інститут медико-біологічних проблем (ІМБП) РАН схвалив кілька корейських страв як харчування для космонавтів.

Як повідомляє AFP, зокрема, інститут схвалив такі страви: пібімпап (рис з овочами), пулькогі (смажене м`ясо), суп з водоростей, а також сік з шовковиці.

За даними міністерства, тести продуктів харчування показали, що вони покращують травлення, а також стимулюють ріст у кишечнику корисних для людини мікроорганізмів. Таким чином, Південна Корея може стати третьою країною у світі після США і Росії, чиї продукти поставляються на МКС.

У вересні 2009 року, ІМБП і південнокорейський Інститут атомної енергетики домовилися про постачання корейської їжі для учасників проекту Марс-500.

Експеримент ІМБП та Європейського космічного агентства стартує в березні 2010 року і має намір імітувати політ екіпажу з шести осіб до Марса і назад. Його тривалість складе 520 діб. Раніше в рамках проекту вже провели два експерименти з ізоляцією екіпажу на 14 і 105 діб.

Lenta.ru