Вчені розшифрували геном клітини раку мозку

Геном клітини однієї з найнебезпечніших ракових пухлин мозку - гліобластоми - вперше розшифрували фахівці Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Результати свого дослідження вони опублікували в журналі PLoS Genetics.

На думку вчених, відкриття дозволить швидко виявляти рецидив ракового захворювання у людини і точніше визначати ефективність лікування.

Доктор Стен Нельсон з Онкологічного центру Йонсона при університеті та його колеги досліджували гени клітинної лінії U87MG. Це досить добре вивчені клітини гліобластоми - найчастішої і найагресивнішої форми пухлини мозку.

Вчені виявили майже всі генетичні зміни, які можуть стати причиною раку. На повну розшифровку геному з використанням найсучасніших технологій знадобилося менше місяця і близько 35 тисяч доларів.

"Ми раніше не знали про більшість мутацій, які відбуваються в клітинах окремо взятого виду раку - ми були сліпими. Тепер нова технологія дозволяє нам досліджувати кожну пухлину і повністю розшифрувати геном раку, щоб не було ймовірності пропустити мутацію, яка може його викликати", -- сказав доктор Нельсон, чиї слова наводить прес-служба університету.

Команда американських фахівців створила сайт в Інтернеті, на якому їх колеги можуть отримати доступ до даних про геном для власних експериментів.

Нагадаємо, в грудні минулого року вчені оголосили про те, що їм вдалося повністю розшифрувати генетичний код двох найпоширеніших онкологічних захворювань - раку шкіри і легень.

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