У Норвегії двієчників відправлять у виправне плавання

У Норвегії учнів старших класів, відрахованих за неуспішність, садитимуть на корабель і відправлятимуть у виправне плавання.

Соціальний проект під назвою "Корабель хуліганів" за підтримки Міністерства освіти стартував у місті Ставангер, що розташоване на південно-західному узбережжі "країни фіордів". Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

"За раз ми плануємо брати у плавання від 6 до 8 хлопців. На борту йола (двощоглового судна з трьома косими вітрилами) вони зможуть навчитися різним спеціальностям, причому не тільки морським, - розказує ініціатор і керівник проекту Альф СЕВІЛЬ. - Ми надаємо можливість освоїти такі професії, як кок або машиніст, а також приділяємо особливу увагу навчанню навикам порятунку і надання першої допомоги". Але найголовніше завдання проекту, за словами організаторів, - це виховати в молодих людях уміння працювати в команді, приймати на себе відповідальність.

На даний час судно "Проліфік" - від англійського "плідний", яке використовуватиметься в проекті, перебуває на верфі в Швеції. У Ставангер корабель прийде у середині березня. За інформацією газети "Ставангер афтенблад", зараз ведуться переговори з власниками місцевої пристані про надання постійного місця для його стоянки на безкоштовній основі. Цією ж весни на борту судна перша група зробить весняний похід на північ Норвегії, до порту Харстад. Загальна протяжність цієї подорожі становитиме близько 2 тис. км.