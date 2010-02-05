Старі меблі негативно впливають на дітородження

Хімікати, що містяться в оббивці старих меблів, впливають на рівень статевих гормонів і збільшують кількість викиднів у вагітних.

Йдеться про ПБДЕ, інгібітор горіння, який з 70-х років минулого століття використовується в м`яких меблях, автомобільних запчастинах і домашній електроніці.

Дослідження, проведене співробітниками Університету Берклі (США), показало, що він накопичується в крові у жінок, і чим вище концентрація цих речовин, тим менше їх шанси завагітніти. Крім того, на думку учених, ПБДЕ впливають на рівень статевих гормонів, через що збільшується ймовірність викидня, якщо жінка все ж таки завагітніла.

focus.ua