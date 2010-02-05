Рак можна визначити за запахом

Щоб довести можливість діагностики злоякісних пухлин легенів за запахом, дослідники вивчали поведінку лабораторних мишей. Виявилось, що тварини здатні розрізняти запах сечі здорових і хворих на рак побратимів.

Потім дослідники проаналізували хімічний склад сечі і з`ясували, що кількість деяких летючих сполук в сечі хворих і здорових тварин сильно розрізнялася. Всупереч припущенням учених, рівень вмісту речовин-маркерів у сечі хворих раком тварин був понижений, а не підвищений, повідомляє Лента.ру.

Автори дослідження планують адаптувати розроблений ними метод для діагностики ранніх стадій раку легенів у курців і інших пацієнтів з групи ризику по даному захворюванню.

focus.ua