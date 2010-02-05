Апельсини - дари райського саду

Апельсини багаті вітамінами А, С, Р, гр. В і D і мікроелементами, особливо залізом і міддю, необхідними при недокрів`ї.

Апельсини містять протицингові речовини і тому запобігають і лікують цингу. Вони також лікують закрепи. Вони корисні при анемії або недокрів`ї, нетравленні, втраті апетиту, слабкості і млявості.

Учені-дієтологи вважають, що по комплексу властивостей апельсини мають омолоджуючу дію для організму.

Сучасні медики рекомендують для поліпшення життєдіяльності кишечника і профілактики закрепів вранці натщесерце і увечері перед сном випивати склянку апельсинового соку або з`їдати один-два плоду.

Апельсиновий сік має протизапальні, противірусні і протиалергічні властивості, перешкоджає утворенню тромбів. Навіть суху шкірку апельсина китайські медики з успіхом використовують для лікування не тільки кашлю і застуди, але і злоякісних пухлин молочної залози.

genon.ru