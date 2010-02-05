Жінки-начальниці випивають алкоголю більше

Останні дані британської статистики показують, що жінки-начальниці п`ють більше за своїх підлеглих, чоловіки почали вживати менше алкоголю, а середній вік любителів випити зріс.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному Національною статистичною службою Великобританії. Його результати наводить газета The Daily Mail.

Так, жінки, що займають високі посади, випивають в середньому 10,2 порції спиртного на тиждень, тобто більше пляшки вина. Водночас працівницям на низьких посадах вистачає шести з половиною порцій.

Кожна п`ята британка випиває щотижня більше 15 порцій алкоголю, що на 17% вище за показник 2008 року. У середньому представниці слабкої статі споживали у 2009-му по дев`ять з половиною порцій спиртного за тиждень порівняно з 7,7 роком раніше.

Тим часом серед чоловіків споживання спиртних напоїв скоротилося. До того ж серед тих, що випивають щодня, більше британців середнього віку, ніж молоді.

У 2008 році повнолітні респонденти, що займають керівні посади, і професіонали в різних галузях щотижня вживали 13,8 порції спиртного, що еквівалентно трьом з половиною літрам пива чи півтора пляшкам вина. Ті ж, хто займається фізичною працею або монотонною роботою, випивали набагато менше - по 10,6 порції.

Більше третини фахівців як мінімум раз на тиждень перевищують добовий ліміт спиртного, який становить 4 порції для чоловіків і 3 - для жінок. Британці середнього (45-65 років) та похилого віку п`ють щодня вдвічі частіше, ніж молодші сорока п`яти. Причому 46% чоловіків і 57% жінок вважають за краще напиватися удома, а не в барі.

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