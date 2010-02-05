Психічні розлади - друга причина лікарняних в Іспанії

Психічні захворювання є другою по значущості причиною тимчасової і постійної непрацездатності у іспанців, після скарг на кістково-м`язові проблеми, показало дослідження Університету Кастілья Ла Манча і служби охорони здоров`я Канарських островів. При цьому, на думку фахівців самими витратними для національної системи охорони здоров`я хворобами в Іспанії є рак, серцево-судинні проблеми і психічні розлади. Проте при цьому, люди з порушеннями психіки в чотири рази частіше одержують і неофіційну допомогу, звертаючись до нетрадиційної медицини або просто сімейної підтримки.

Експерти оцінили соціально-економічні наслідки поширеності, передчасних смертей, кількості госпіталізацій, відвідин лікаря і вимушених відпусток, зумовлених психічними хворобами в Іспанії. Також в аналіз був включений показник прямих немедичних витрат, які узяли на себе самі пацієнти або їх сім`я. Згідно з результатами, прямі витрати від таких хвороб - 57,3% від загальної кошторисної вартості. З погляду прямих медичних витрат найбільш значні витрати обумовлені госпіталізацією /19,1% від загальної кошторисної вартості/ і купівлею ліків /15,6%/.

ami-tass.ru