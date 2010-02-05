У Житомирі троє людей отруїлися чадним газом

У Житомирі госпіталізовано трьох членів родини, які отруїлися чадним газом. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Житомирській області.

За даними МНС, сьогодні о 2-й годині ночі у квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового будинку через порушення правил експлуатації газового котла стався витік чадного газу.

Наразі мати та її двоє дітей, 1996 та 2001 років народження, госпіталізовані до медичних закладів Житомира.

Їхній стан здоров’я медики оцінюють як задовільний.

На місці події працювала аварійна служба ВАТ "Житомиргаз".