В Черкаській області від обморожень померло двоє людей

Від обморожень в Черкаській області з початку року постраждала 71 людина. 65 черкащан госпіталізували, а двоє людей померли. В місті Умань трьом хворим загрожує ампутація кінцівок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації.

В місті Умань від обморожень постраждало троє осіб – двоє літніх людей та 13-річний хлопець. 72-річний чоловік знепритомнів та пролежав півгодини в снігу, поки його знайшли. Інший, 70-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння знепритомнів та впав у сніг. Тепер їм загрожує ампутація пальців на руках та ногах. Крім того, до лікарні потрапив 13-річний безпритульний, який у шкарпетках більше тижня провів на вулицях, внаслідок чого отримав обмороження ніг, і їх ампутують.