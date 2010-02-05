Мережу державних аптек відкриють на базі «Укрпошти»

Уряд планує на 150 млн. грн. збільшити статутний фонд «Укрпошти» для відкриття на базі її відділень мережі державних аптек.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам у Києві після офіційної церемонії відкриття у Києві першої державної аптеки на базі підприємства «Укрпошта».

«Ми плануємо внести у статутний фонд «Укрпошти» додатково 150 млн. грн., і за рахунок цих ресурсів «Укрпошта» зможе забезпечити як реконструкцію і відкриття аптечної мережі, так і посилити інші інфраструктурні елементи», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, до кінця 2010 року по всій території України на базі відділень «Укрпошти» планується створити 500 аптечних закладів державної форми власності, в яких ліки продаватимуться за цінами, нижче на 30%, ніж у комерційній мережі.

«Ціни будуть нижчими за рахунок того, що не буде жодних спекулятивних надбавок, з одного боку. З іншого боку, «Укрпошта» не буде робити на реалізації ліків надприбутків, а буде тільки покривати свої видатки відповідно до затвердженого кошторису. Крім того, за рахунок великих обсягів реалізації ліків, як відомо, чим більше оптові закупівлі, тим дешевше може бути товар, який реалізується. Це також значна стаття здешевлення», - пояснив він.

Водночас, О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що закупівля ліків для державних аптек не буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів. Перший віце-прем’єр уточнив, що зараз уряд визначає банк, який зможе виділяти «Укрпошті» необхідні кредитні ресурси.