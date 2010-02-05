3,7 млрд. грн. - на ліквідацію наслідків вибуху в Луганську
16:25, 05 лютого 2010Країна
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Міськлікарня № 7
Кабінет міністрів збільшив з 2 млрд. грн. до 3,7 млрд. грн. розмір коштів для проведення невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків вибуху 18 січня в Луганській міській лікарні № 7.
Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.
Розмір коштів збільшено розпорядженням №183 від 20 січня.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня в лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, внаслідок чого були зруйновані будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверх. Загинули 16 чоловік.
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