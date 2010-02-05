3,7 млрд. грн. - на ліквідацію наслідків вибуху в Луганську

Кабінет міністрів збільшив з 2 млрд. грн. до 3,7 млрд. грн. розмір коштів для проведення невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків вибуху 18 січня в Луганській міській лікарні № 7.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

Розмір коштів збільшено розпорядженням №183 від 20 січня.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня в лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, внаслідок чого були зруйновані будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверх. Загинули 16 чоловік.