Погода не завадила роботі шкіл та садочків

Складні погодні умови не завадили життєдіяльності об’єктів навчальних закладів столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за словами В.ЖУРАВСЬКОГО, протягом січня у кожному районному управлінні освіти були створені оперативні штаби, які щоденно проводили моніторинг стану будівель закладів освіти, навчальних приміщень та пришкільних територій.

«Ми оперативно реагували на виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з погодними умовами. За цей період було розчищено території переважної більшості закладів освіти, у тому числі під’їзні шляхи до їдалень, аварійні під’їзди для комунальних служб, пішохідні доріжки до шкільних приміщень, тощо. У разі необхідності, ми додатково закуповували піскосуміш та сіль для посипання доріжок біля освітніх установ. Крім того, для кожного закладу освіти додатково закуплено необхідну кількість господарського інвентарю – мітли, снігові лопати, льодоруби, ломи та інше», – розповів В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він додав, що кущі і дерева біля шкіл та садочків оглянули фахівці «Київзеленбуду» – усі аварійно-небезпечні насадження було прибрано. Крім того, систематично проводиться огляд будівель, аби ніде не було небезпечних крижаних бурульок.