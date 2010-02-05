Погода не завадила роботі шкіл та садочків
Моніторинг стану будівель
Складні погодні умови не завадили життєдіяльності об’єктів навчальних закладів столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за словами В.ЖУРАВСЬКОГО, протягом січня у кожному районному управлінні освіти були створені оперативні штаби, які щоденно проводили моніторинг стану будівель закладів освіти, навчальних приміщень та пришкільних територій.
«Ми оперативно реагували на виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з погодними умовами. За цей період було розчищено території переважної більшості закладів освіти, у тому числі під’їзні шляхи до їдалень, аварійні під’їзди для комунальних служб, пішохідні доріжки до шкільних приміщень, тощо. У разі необхідності, ми додатково закуповували піскосуміш та сіль для посипання доріжок біля освітніх установ. Крім того, для кожного закладу освіти додатково закуплено необхідну кількість господарського інвентарю – мітли, снігові лопати, льодоруби, ломи та інше», – розповів В.ЖУРАВСЬКИЙ.
Він додав, що кущі і дерева біля шкіл та садочків оглянули фахівці «Київзеленбуду» – усі аварійно-небезпечні насадження було прибрано. Крім того, систематично проводиться огляд будівель, аби ніде не було небезпечних крижаних бурульок.