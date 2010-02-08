12 мешканців Львова відзначатимуть 100-літній ювілей

У 2010 році 12 мешканців Львова відзначатимуть свій 100-літній ювілей. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, відповідно до розпорядження міського голови Львова, ювіляри отримають, окрім вітань, одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1 тис.грн.

«Першим у цьому році 100-літній ювілей відсвяткував мешканець Залізничного району Львова. Його привітали працівники нашого управління, вручивши почесну грамоту від Президента України та одноразову допомогу», – розповів УНІАН начальник відділу соціальних програм управління соціального захисту Львівської міської ради Юрій ГРИЩИШИН.