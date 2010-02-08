Вибух у лікарні в Луганську не нещасний випадок?

Вибух у 7-й лікарні Луганська є, швидше за все, не нещасним випадком, припускає народний депутат від Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі Луганського обласного телебачення він сказав, що занадто багато невідповідностей існує навколо цієї трагічної події.

"Спеціалісти-вибухотехніки неофіційно говорять про те, що вибухнути три кисневих балони одразу не могли. Якщо вибухає кисневий балон, то руйнування такі: вибиті вікна, зірваний дах. Тут же можна говорити про спрямований вибух – вибух на 4-му поверсі, а руйнуються не дах, а три поверхи вниз", - відзначив народний депутат.

На думку О.ЄФРЕМОВА, необхідно провести дуже серйозне розслідування, а не списувати усе на нібито неправильне поводження персоналу лікарні з кисневими балонами. "Сьогодні медичних працівників цієї лікарні зробили просто стрілочниками", - вважає О.ЄФРЕМОВ.

Він повідомив також, що усі факти по даній справі, які можуть допомогти у розслідуванні, зібрані фахівцями Партії регіонів і передані до Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, внаслідок чого були зруйновані будівельні конструкції з 5-го по 3-й поверх. Загинули 16 чоловік.