25 порад для збереження здоров'я на роботі

Знімайте каблуки, посміхайтеся...

1. Відводьте погляд від монітора 2. Частіше розминайтеся 3. Уникайте пилу 4. Користуйтеся стаціонарним телефоном 5. Відмовтеся від перекушувань 6. Пийте сік замість кави 7. Виберіть зручний стілець 8. Дотримуйтеся температурного режиму 9. Виходьте на вулицю 10. Їжте легкий обід 11. Знімайте каблуки 12. Енергетики — зло 13. Обережніше з кондиціонером 14. Хворійте удома 15. Провітрюйте приміщення 16. Трудоголізм — це хвороба 17. Зберігайте спокій 18. Беріть відпустку 19. Забудьте про пігулки 20. Робіть те, що подобається 21. Носіть натуральні тканини 22. Займіться спортом 23. Посміхайтеся 24. Створіть комфорт 25. Знаходьте заняття health.unian.net

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