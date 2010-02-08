Найнебезпечніші курорти

За підсумками новорічних канікул виявилось, що більш за все російських туристів постраждало в таких популярних країнах, як Єгипет, Таїланд і Італія. Близько 40% всіх відпочиваючих з тих або інших причин мали проблеми із здоров`ям і звернулися по допомогу до медиків, - такі дані російських страхових компаній.

Згідно звіту компанії РОСНО, найбільше звернень зафіксоване з Єгипту - трохи менше 40% від загального числа. Але другому місці - Таїланд. Також значна кількість викликів поступила від туристів, відпочиваючих на гірськолижних європейських курортах: Австрія, Фінляндія, Швейцарія. 11 потерпілих було евакуйовано на батьківщину.

По допомогу в період новорічних канікул звернулися 874 туристи, що є дуже високим показником в порівнянні із звичайними днями туристичного сезону, коли на добу поступає близько 40 звернень, пише РІА Новини.

"Найбільша кількість скарг цього року в дні новорічних канікул була пов`язана з травмами, різними застудними захворюваннями і отруєннями", - підкреслив заступник директора Департаменту страхування мандрівників РОСНО Олександр Шваб.

travel.mail.ru