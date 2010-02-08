У Херсоні в сміттєвому баку знайшли труп немовляти

10:55, 08 лютого 2010
Країна
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Дитина була задушена

У Херсоні в сміттєвому баку знайдено труп новонародженого хлопчика з плацентою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС у Херсонській області.

Згідно з повідомленням, труп дитини знайшли увечері 3 лютого.

Тіло лежало у поліетиленовому пакеті. За даними судмедекспертів, дитина була задушена.

Міліція порушила кримінальну справу за ст. 117 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство матір`ю новонародженої дитини).

 

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