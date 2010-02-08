Львівщина: головлікар за фіктивні довідки отримав 60 тис грн

У Львівській області викрито в хабарництві заступника головного лікаря однієї з міських лікарень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС, вона систематично вимагала та отримувала хабарі від працівників держаного підприємства та місцевих мешканців за сприяння їм в оформленні фіктивних документів щодо виявлення в них професійних захворювань.

Задокументовано 140 фактів отримання правопорушницею хабарів на загальну суму 60 тис. грн. Хабарницю затримано.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» Кримінального кодексу України.