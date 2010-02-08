Що з`їсти, щоб бути спокійним
Їжа перемагає зло
Чим би таким перекусити, щоб відчувати себе добре?
Мета: бути бадьорим і спокійним.
Що їсти: половину курки-гриль, без шкіри і соусів.
Як допоможе: 4-5 грамів протеїну допоможуть твоєму мозку виробляти допамін і норадреналін (медіатор «неспання») — речовини, які допоможуть тобі залишатися сконцентрованим.
Мета: не піддатися стресу.
Що їсти: жменя насіння кунжуту протягом дня.
Як допоможе: кунжут містить магній, який захистить тебе від стресу і підвищення кров`яного тиску.
Мета: перемогти депресію.
Що їсти: лосось на грилі або суші на вечерю.
Як допоможе: дослідження фінських учених показали, що люди, що регулярно вживають рибу, страждають від депресій на 31% менше.
Мета: поліпшити пам`ять. Що їсти: ананас або вівсянку з будь-якими ягодами.
Як допоможе: антиоксиданти з фруктів і ягід борються з вільними радикалами, які і погіршують твою пам`ять.
До речі, ефект від всіх цих продуктів буде набагато вищий, якщо вживати їх регулярно.