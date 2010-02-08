Що з`їсти, щоб бути спокійним

Чим би таким перекусити, щоб відчувати себе добре?

Мета: бути бадьорим і спокійним.

Що їсти: половину курки-гриль, без шкіри і соусів.

Як допоможе: 4-5 грамів протеїну допоможуть твоєму мозку виробляти допамін і норадреналін (медіатор «неспання») — речовини, які допоможуть тобі залишатися сконцентрованим.

Мета: не піддатися стресу.

Що їсти: жменя насіння кунжуту протягом дня.

Як допоможе: кунжут містить магній, який захистить тебе від стресу і підвищення кров`яного тиску.

Мета: перемогти депресію.

Що їсти: лосось на грилі або суші на вечерю.

Як допоможе: дослідження фінських учених показали, що люди, що регулярно вживають рибу, страждають від депресій на 31% менше.

Мета: поліпшити пам`ять. Що їсти: ананас або вівсянку з будь-якими ягодами.

Як допоможе: антиоксиданти з фруктів і ягід борються з вільними радикалами, які і погіршують твою пам`ять.

До речі, ефект від всіх цих продуктів буде набагато вищий, якщо вживати їх регулярно.

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