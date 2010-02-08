Віра у зцілення буває сильнішою за ліки

Проковтнув пігулку - і видужав. А якщо пігулка зроблена із звичайної крейди?

Під час Другої світової війни, коли не вистачало знеболюючих засобів, анестезіолог Генрі Бічер був вимушений вводити солдатам замість морфіну фізіологічний розчин. Не знаючи, що їм вводять "пустушку", поранені дійсно відчували зменшення болю. Повернувшись з фронту, Бічер зайнявся вивченням цього феномена. З його легкої руки в літературі доці гуляє цифра: у 30-35% випадків хворим можуть допомогти не ліки, а їх імітація, що не несе в собі активної речовини.

Пізніше це визначили як ефект плацебо. Взагалі-то плацебо - це пігулка або розчин, що містять нейтральні речовини. Як правило, їх використовують в дослідженнях нових ліків для порівняння: який лікувальний ефект дає новий засіб в порівнянні з такою "пустушкою". Виявилось, що нерідко і інертна речовина "пустушки" сприятливо діє на організм завдяки тому, що пацієнт вірить у дієвість пігулки. Відомий випадок, коли людина з хворобою Паркінсона, одержувала плацебо, вважаючи, що це нові ліки. І у неї значно знизився тремор (тремтіння рук). Коли ту ж саму нейтральну речовину підмішували в молоко, ефекту не було, тому що хворий не чекав його. У іншому дослідженні вагітним давали плацебо, кажучи, що це засіб від токсикозу. В результаті у них дійсно знижувалася уранішня нудота. Проте насправді учасницям експерименту давали блювотний засіб: плацебо-ефект змінив фармакологічний ефект лікарського препарату на протилежний!

Відомий і такий випадок: пацієнтам, що перенесли стоматологічну операцію, призначили ультразвукову терапію - болі зменшилися не тільки у тих, кому вона дійсно була проведена, але і у тих, кому процедури проводили на вимкненому апараті.

Під час вивчення легких психічних депресій пацієнтам замінили лікарські засоби на плацебо. Результати виявилися такими самими, як і при прийомі ліків.

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