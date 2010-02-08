Відмінники частіше потрапляють до психлікарень

Школярі, що мають відмінні оцінки, страждають на біполярний розлад значно частіше за учнів із середньою успішністю. Такого висновку дійшла група вчених з Великобританії і Швеції.

Дослідники проаналізували успішність майже 714 тисяч шведських школярів, які отримали обов`язкову середню освіту в 1988-1997 роках. Успішність оцінювалася за наслідками іспитів, які учні здавали у віці 15 і 16 років. Одержані дані учені порівняли із статистикою госпіталізацій з приводу біполярного афектного розладу (раніше відомого як маніакально-депресивний психоз) в досліджуваній групі.

За наслідками дослідження, учні, що мали відмінні оцінки, страждали на біполярний розлад майже в чотири рази частіше, ніж учні з середньою успішністю. Школярі з гіршою успішністю зверталися по медичну допомогу з приводу вказаного розладу майже в два рази частіше, ніж звичайні учні.

Крім того, дослідники з`ясували, що пацієнти з біполярним розладом частіше за інших мали відмінні оцінки по музиці і шведській мові. За словами Маккейба, це підтверджує результати попередніх досліджень, у ході яких був виявлений зв`язок між лінгвістичними і музичними здібностями і вказаним захворюванням.

Medportal.ru