Сумщина: через ожеледь загинула соцпрацівниця

У райцентрі Краснопілля Сумської області сталася трагедія із працівницею місцевого територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян під час виконання 50-річною жінкою своїх трудових обов’язків. Унаслідок падіння на слизькій дорозі соцпрацівниця отримала черепно-мозкову травму. Нажаль, зусилля медиків «швидкої допомоги» врятувати жінку виявилися марними – вона померла по дорозі до лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Сумській області, в регіоні це вже третя трагедія з початку року, яка обірвала життя людини під час роботи. За аналогічний період минулого року сталася одна трагедія, що пов’язана з виробництвом.