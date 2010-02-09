У Вашингтоні через сильний снігопад не працюють держустанови

Державні установи у Вашингтоні не відкрилися в понеділок через сніг, що вкрив американську столицю півметровим шаром.

Як передає РІА «Новости», Білий дім і Держдепартамент США оголосили про скасування запланованих заходів, у тому числі і прес-брифінгів через snow day ("сніжного дня"). Чиновникам рекомендується залишатися вдома, оскільки виїзд на дороги може призвести до серйозних ДТП.

На дорогах східного узбережжя США ожеледиця, вулиці Вашингтона занесені снігом. Снігоочисників явно не вистачає. Багато шкіл американської столиці також залишаються закритими після вихідних.

Три обслуговуючих Вашингтон аеропорти - імені Рейгана і міжнародні імені Аллена Даллеса і Балтімор-Вашингтон - намагаються відновити роботу, проте в дуже обмеженому режимі. Авіакомпанії рекомендують пасажирам перевіряти статус рейсів перед виходом з дому.

Паралізованим виявилося і шосте за величиною місто США - Філадельфія, де за минулі вихідні випала рекордна кількість снігу. Товщина сніжного покриву складає там майже 70 сантиметрів.

Тим часом синоптики попереджають, що у вівторок східне узбережжя США знову опиниться в епіцентрі сніжної бурі.