Губна помада шкодить зубам

08:39, 09 лютого 2010
Країна
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Карієс через твердий парафін

До такого висновку прийшли фахівці з університету Сан-Пауло.

Бразильські вчені відібрали для дослідження косметичну продукцію десяти відомих світових брендів і особливу увагу приділили хімічним складом помад. У ході роботи з`ясувалося, що багато засобів для губ містять шкідливу для зубної емалі речовину - твердий парафін.

- Звичайно, концентрація парафіну в декоративної косметики невелика, проте при щоденному вживанні це може призвести до виникнення карієсу, - пояснює провідний експерт дослідницької групи Антоніо Хабьер.

Справа в тому, що парафін має таку властивість, як прилипання, тому "чіпляється" до поверхні зубів разом з мікроскопічними частинками їжі і патогенними бактеріями, створюючи сприятливе середовище для їхнього розмноження. А видалити його залишки повністю можна, тільки якщо постійно чистити зуби. Протягом декількох тижнів використання помади патогенні шари накопичуються, мікроорганізми активно плодяться і в емалі з`являються тріщини, які неозброєним оком непомітні. Але процес руйнування йде повним ходом, і вже через пару місяців можна спостерігати великі каріозні порожнини. Тому фахівці рекомендують дамам, які часто підфарбовують губки, захищати зуби спеціальними покриттями.

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