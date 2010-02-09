Футбол – кращий захист від гіпертонії

Лише три місяці гри у футбол двічі в тиждень призводить до значного зниження артеріального тиску, стабілізації серцебиття і зменшення відсотку жиру в організмі і є ефективнішою практикою для здоров`я, ніж звичайні поради лікаря про правильне харчування і регулярне виконання фізичних вправ. Щотижневі заняття футболом серед чоловіків і жінок позитивно впливають на серцево-судинні чинники ризику, включаючи максимальне споживання кисню, серцеву функцію, еластичність судинної системи, кров`яний тиск, рівень холестерину і накопичення жиру в тканинах - краще, ніж силові тренування або біг щодня. До таких висновків прийшли терапевти Університету Копенгагена /Данія/ і Швейцарського федерального інституту технологій і клініки Schulthess в Цюріху /Швейцарія/.

На думку медиків, футбол служить універсальним видом спорту, що забезпечує користь для серця у непідготовлених людей і може бути рекомендований як спосіб лікування гіпертонії і профілактики серцево-судинних порушень.

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