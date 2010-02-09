Як поводитися після влаштованої істерики?

Ви не змогли стримати емоцій і закотили істерику на очах у колег і начальника.

По-перше, заспокойтеся і постарайтеся привести себе в нормальний стан. Ви повинні усвідомити, що готові до вибачень. Приведіть в порядок думки, вийдіть на 15 хвилин з будівлі, умийте обличчя, випийте чашку чаю. Не треба квапити себе. Якщо ви не готові поговорити з товаришами по службі сьогодні, зробіть це наступного дня. Тільки не розтягуйте проблему на довгий термін. Наберіться хоробрості і вибачтеся. Ви несете відповідальність за те, що трапилося. Гірший варіант — зробити вигляд, що нічого не відбулося. Це непривабливо по відношенню до людей, яких ви образили. Інакше вам не уникнути чуток і обговорень за спиною. Деякі колеги можуть переживати по відношенню до вас почуття страху.

Не бійтеся використовувати гумор: посміхніться і пожартуйте з приводу своєї поведінки. Це згладить неприємне враження і зніме напругу.

Скажіть, що зробите з свого боку все, щоб ваша поведінка не повторилася. Але надалі працюйте над собою, щоб стримати обіцянку.

Знайдіть золоту середину між підлабузнюванням і підкресленою холодністю. Квапні виправдання і раболіпна поведінка найчастіше викликають агресію, бажання звільнитися від людини. Якщо ви розшаркуватиметеся в компліментах і займатиметеся зайвим самобичуванням, до вас віднесуться з неприязню. Не потрібно перегравати. Людина на підсвідомому рівні завжди тонко відчуває фальш. Відпустка або звільнення — не вихід з ситуації, а втеча від проблеми. Немає гарантії, що істерика не повториться.

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