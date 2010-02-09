Херсон залишився без енергопостачання
10:06, 09 лютого 2010Країна
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Знеструмлено пологовий будинок
Частина Херсона через аварію залишилась без енергопостачання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, через обледеніння повітряних ліній електропередач вночі сталося спрацювання автоматики на трансформаторній підстанції.
Внаслідок аварії порушено енергопостачання 5 вулиць в центральній частині Херсона.
Працівникам МНС довелося надавати допомогу обласній лікарні, де через аварію без електрики залишилося пологове відділення.
Ремонтні роботи заплановані на сьогодні.
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