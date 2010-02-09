Херсон залишився без енергопостачання

Частина Херсона через аварію залишилась без енергопостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, через обледеніння повітряних ліній електропередач вночі сталося спрацювання автоматики на трансформаторній підстанції.

Внаслідок аварії порушено енергопостачання 5 вулиць в центральній частині Херсона.

Працівникам МНС довелося надавати допомогу обласній лікарні, де через аварію без електрики залишилося пологове відділення.

Ремонтні роботи заплановані на сьогодні.