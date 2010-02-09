Пірсинг порушує функції органів

Китайські лікарі категорично проти пірсингу. Їх аргумент – наше тіло має мережу біологічно-активних точок, які пов`язані з внутрішніми органами. Чи може проста сережка стати причиною серйозної хвороби, в програмі «Ранок Росії» розповіла врач-голкотерапевт, доктор медичних наук Маріят Мухіна.

При пірсингу відбувається дуже могутня тонізація біологічно-активної точки, відзначила доктор. Але не завжди вона сприяє в конкретному випадку. Річ у тому, що ці точки утворюють невидимі канали, і як вважають китайські лікарі, ними рухається енергія, пояснила Маріят Мухіна.

Патологію, яка може бути викликана невдалим уколом голки, виправити складно. Вона може і зникнути. Але якщо довго носити неправильно поставлений пірсинг, зроблений в домашніх умовах, не у фахівця, це може привести до стійкого порушення функції органів, констатувала Маріят Мухіна.

Тим часом, є на тілі людини і точки, які фахівці часто колють, щоб поліпшити самопочуття пацієнта, резюмувала лікар. Зокрема, до таких належать точка ока, яка знаходиться в центрі мочки і може поліпшити зір, відзначила фахівець.

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