Чим корисні фісташки?

На думку фахівців з харчових продуктів, фісташки мають високу калорійність і містять необхідні людині вітаміни, амінокислоти і мінеральні речовини. Серед вітамінів, що містяться в плодах фісташки, виділяється високим вмістом вітамін Е – природний антиоксидант, що омолоджує організм людини. Тому не випадково в давнину фісташки носили назву «Магічний горіх». Але найпривабливішу і цікавішу назву фісташці дали китайці: «щасливий горіх», очевидно, тому, що тріщина між шкаралупами плоду схожа на усмішку.

Фісташки багаті протеїнами, не містять холестерину і незв`язаних жирів, тому служать прекрасним замінником продуктів тваринного походження для вегетаріанців і людей, охочих позбавитися зайвої ваги. Приготовані для вживання в їжу фісташки не містять шкідливих домішок і добавок, тому що готуються в шкаралупі, що оберігає вміст від випадкового забруднення.

Фісташки – багате джерело важливих для організму людини мікроелементів. У них містяться мідь, марганець, фосфор, калій і магній в легко засвоюваних організмом людини формах. Вміст вітаміну В6 у фісташках такий же, як і в яловичій печінці. Це єдиний горіх, до складу якого у великій кількості входять лютеїн і зеаксантин – речовини (каротиноїди), які поліпшують зір і зменшують ризик старечої дистрофії жовтої плями сітківки, що викликає необоротну сліпоту у людей літнього віку.

Приємного всім апетиту, здоров`я, успіху і довголіття!

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